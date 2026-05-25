The Testaments verrà rinnovata per una seconda stagione!

Da nerdpool.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Disney+ ha annunciato il rinnovo di The Testaments, serie drama originale Hulu e sequel di The Handmaid’s Tale, per una seconda stagione. La decisione arriva dopo il successo della prima stagione, trasmessa sulla piattaforma. La produzione della nuova stagione è già in corso. La serie, basata su un romanzo, ha ottenuto un buon riscontro di pubblico e critica. La seconda stagione sarà disponibile sulla stessa piattaforma.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Disney+ ha annunciato che  The Testaments, la serie drama originale Hulu di successo, nuovo capitolo della serie vincitrice di un Emmy  The Handmaid’s Tale, è stata rinnovata per una seconda stagione. La prima stagione è ora disponibile in streaming su Disney+ in Italia e a livello internazionale e su Hulu negli Stati Uniti; l’episodio finale arriverà mercoledì 27 maggio.   The Testaments  è “Certified Fresh” su Rotten Tomatoes con un punteggio dell’88% e, ad oggi, ha totalizzato oltre 45 milioni di ore di streaming a livello globale su Hulu e Disney+. La serie sta riscontrando sempre più successo, con un numero di spettatori in crescita di settimana in settimana. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

the testaments verr224 rinnovata per una seconda stagione
© Nerdpool.it - The Testaments verrà rinnovata per una seconda stagione!
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The Book of Malachi — Overview | GCB – Goldstonian Concordance Bible

Video The Book of Malachi — Overview | GCB – Goldstonian Concordance Bible

Notizie e thread social correlati

Off – Campus rinnovata per una seconda stagione: tutto quello che c’è da sapereLa serie televisiva Off – Campus è stata rinnovata per una seconda stagione e sarà disponibile su Amazon Prime Video.

The Testaments conquista il pubblico: ufficiale il rinnovo per la seconda stagione dello spin-off di The Handmaid’s TaleHulu ha annunciato che la serie televisiva “The Testaments”, spin-off di “The Handmaid’s Tale”, avrà una seconda stagione.

Temi più discussi: The Testaments, la serie sequel di The Handmaid's Tale avrà stagione 2; The Testaments 2 è ufficiale: rinnovata la serie sequel di The Handmaid’s Tale; The Testaments – Rinnovata per una seconda stagione; The Testaments avrà una seconda stagione: Il sequel di The Handmaid’s Tale continua.

the testaments the testaments verrà rinnovataThe Testaments, il nuovo capitolo di The Handmaid's Tale avrà una seconda stagioneDisney+ ha annunciato che The Testaments, la serie drama originale Hulu di successo, nuovo capitolo della serie vincitrice di un Emmy© The Handmaid's Tale, è stata rinnovata per una seconda stagione. ansa.it

the testaments the testaments verrà rinnovataThe Testaments, l’acclamata serie targata Disney+ raddoppia! Tutti i dettagliThe Testaments, l'apprezzato spin-off di The Handmaid's Tale, è appena stata rinnovata per una seconda stagione su Disney+ ... bestmovie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web