The Testaments verrà rinnovata per una seconda stagione!

Disney+ ha annunciato il rinnovo di The Testaments, serie drama originale Hulu e sequel di The Handmaid’s Tale, per una seconda stagione. La decisione arriva dopo il successo della prima stagione, trasmessa sulla piattaforma. La produzione della nuova stagione è già in corso. La serie, basata su un romanzo, ha ottenuto un buon riscontro di pubblico e critica. La seconda stagione sarà disponibile sulla stessa piattaforma.

Disney+ ha annunciato che The Testaments, la serie drama originale Hulu di successo, nuovo capitolo della serie vincitrice di un Emmy The Handmaid’s Tale, è stata rinnovata per una seconda stagione. La prima stagione è ora disponibile in streaming su Disney+ in Italia e a livello internazionale e su Hulu negli Stati Uniti; l’episodio finale arriverà mercoledì 27 maggio. The Testaments è “Certified Fresh” su Rotten Tomatoes con un punteggio dell’88% e, ad oggi, ha totalizzato oltre 45 milioni di ore di streaming a livello globale su Hulu e Disney+. La serie sta riscontrando sempre più successo, con un numero di spettatori in crescita di settimana in settimana. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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