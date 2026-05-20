The Testaments conquista il pubblico | ufficiale il rinnovo per la seconda stagione dello spin-off di The Handmaid’s Tale

Hulu ha annunciato che la serie televisiva “The Testaments”, spin-off di “The Handmaid’s Tale”, avrà una seconda stagione. La produzione continua a esplorare il mondo distopico ideato da Margaret Atwood, mantenendo l’attenzione sui personaggi e le vicende ambientate in un futuro oppressivo. La decisione di rinnovare la serie è stata comunicata ufficialmente, confermando l’interesse del pubblico e la volontà di proseguire la narrazione sul piccolo schermo.

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Il mondo distopico nato dalla mente di Margaret Atwood continuerà a espandersi sul piccolo schermo. Hulu ha ufficializzato il rinnovo per la seconda stagione di The Testaments, la serie tv sequel ed estensione naturale del cult The Handmaid’s Tale. In Italia, la serie è distribuita in esclusiva all’interno del catalogo streaming di Disney+. La decisione di prolungare la produzione dello show è supportata da dati di ascolto eccellenti registrati durante la messa in onda del primo ciclo di episodi. Il debutto della serie ha totalizzato ben 11 milioni di ore di visualizzazione nei suoi primi otto giorni di permanenza in catalogo, confermando il forte interesse del pubblico per le dinamiche politiche e sociali incentrate sulla fittizia repubblica di Galaad. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - The Testaments conquista il pubblico: ufficiale il rinnovo per la seconda stagione dello spin-off di The Handmaid’s Tale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: The Testaments: Il trailer ci riporta a Gilead. Zia Lydia e la nuova generazione nello spin-off di “The Handmaid’s Tale” “The Testaments”, il saggio seguito di The Handmaid’s TaleConfesso che a The Testaments ero arrivato con un certo pregiudizio, dovuto a un fattore molto semplice: mi ero un po’ rotto di The Handmaid’s Tale. Esce la serie The Testaments, il sequel di The Handmaid’s TaleIdentità, potere e formazione nel cuore della distopia contemporanea. È disponibile su Disney+ la serie adattata dal romanzo di Margaret Atwood Con The Testaments, adattamento televisivo del romanzo ... artribune.com The Testaments, il saggio seguito di The Handmaid’s TaleConfesso che a The Testaments ero arrivato con un certo pregiudizio, dovuto a un fattore molto semplice: mi ero un po’ rotto di The Handmaid’s Tale. Intendiamoci, parliamo di una delle serie migliori ... bergamonews.it