Cultura | da Marilyn Manson agli Offspring a giugno e luglio torna Rock in Roma

A giugno e luglio, la città si prepara ad accogliere nuovamente il festival musicale “Rock in Roma”. L’evento proporrà una serie di concerti con artisti di rilievo sia a livello internazionale che nazionale, attirando appassionati di musica rock e non solo. La manifestazione si svolgerà in diverse date, offrendo un calendario vario e ricco di esibizioni live in varie location della capitale.

Il festival musicale “Rock in Roma” torna a far vibrare la Capitale con un programma ricco di artisti di fama internazionale e nazionale. Da Marilyn Manson, già sold out, a The Offspring, passando per i talentuosi italiani Negramaro e Caparezza, senza dimenticare Ben Harper, Litfiba e i Blu Vertigo. L’evento, che si svolgerà all’ippodromo delle Capannelle, è atteso da almeno 200 mila spettatori ogni anno. La kermesse inizierà il 9 giugno con il concerto di The Offspring e si concluderà il 18 luglio con i Bluvertigo. Tra gli altri appuntamenti, il 13 giugno sarà la volta di Pippo Sowlo, il 14 giugno si esibiranno i Counting Crows, il 18 giugno sarà presente Gemitaiz, e il 20 giugno saliranno sul palco i Negramaro.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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