Il creatore di Metal Gear Solid ha espresso online il suo giudizio sul film collegato alla serie Disney+. Ha definito lo spettacolo come un intrattenimento realizzato con maestria. La sua opinione riguarda la continuazione della storia iniziata nella serie, con particolare attenzione alla qualità della produzione. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi o commenti su altri aspetti del film o sulla trama.

Il creatore di Metal Gear Solid ha condiviso online la sua opinione sul film che continua la storia iniziata nella serie Disney+. Hideo Kojima, creatore di videogame cult come Metal Gear Solid e Death Stranding, ha condiviso la sua recensione del film The Mandalorian and Grogu, il nuovo capitolo della saga di Star Wars arrivato nelle sale cinematografiche. L'artista, nel suo post condiviso su X, ha lodato il lavoro compiuto da Jon Favreau nel realizzare il progetto che prosegue la storia iniziata nella serie prodotta per Disney+. L'opinione di Kojima sul film della saga Il film Star Wars: The Mandalorian and Grogu, di cui potete leggere la nostra recensione, non sembra aver convinto del tutto la critica, essendo arrivato a una percentuale . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Mandalorian & Grogu, Hideo Kojima: "Uno spettacolo d'intrattenimento realizzato con maestria"

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