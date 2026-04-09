Nel 2026, l'universo di Star Wars continua a catturare l'attenzione del pubblico, con particolare attenzione alla serie animata

Star Wars è tornato a dominare le nostre vite in questo 2026. Con la serie animata Maul – Shadow Lord che sta letteralmente monopolizzando le discussioni degli abbonati Disney+ in Italia, l’hype per il ritorno in sala con The Mandalorian & Grogu è alle stelle. Da bravi nerd, sappiamo benissimo che in casa Lucasfilm nulla viene lasciato al caso. E infatti, a ridosso dell’uscita cinematografica, i tasselli del nuovo universo transmediale iniziano a combaciare, confermando in via ufficiale una delle fan theory più affascinanti sulla lore della serie: la vera origine dell’elmo dell’ Armaiola. In breve. La nuova Star Wars: The Mandalorian Visual Guide pubblicata da DK Books conferma ufficialmente la connessione visiva e storica tra l’ Armaiola e Darth Maul. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - The Mandalorian & Grogu: svelato un clamoroso legame con Darth Maul

The Mandalorian & Grogu: il film sarà "una celebrazione dei due protagonisti"Dave Filoni ha rivelato al magazine Empire qualche anticipazione sull'atteso progetto che riporta la saga di Star Wars nelle sale.

The Mandalorian & Grogu: nel film si potrà sentire 'baby Yoda' parlare?Kathleen Kennedy ha svelato un'anticipazione sull'atteso lungometraggio che continuerà la storia della serie targata Disney+.

The Mandalorian & Grogu: il trailer svela la caccia agli Imperiali, Embo e l'ombra del Primo OrdineLa base narrativa riprende quanto lasciato intendere nel finale di The Mandalorian 3: Din Djarin accetta di collaborare ufficialmente con la Nuova Repubblica, lavorando al fianco del capitano Carson ... hwupgrade.it

The Mandalorian & Grogu: svelato finalmente il villain principale del film Star WarsThe Mandalorian & Grogu è uno dei progetti più intriganti ed emozionanti della Lucasfilm. Il film è inizialmente stato concepito come quarta stagione di The Mandalorian ma, come per Oceania 2, ... movieplayer.it