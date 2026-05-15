UCI Cinemas festeggia The Mandalorian & Grogu con eventi live e gadget esclusivi

Da maggio, gli appassionati possono vedere il nuovo lungometraggio dedicato a The Mandalorian e Grogu negli UCI Cinemas, con l’uscita prevista per il 20 del mese. Il film, scritto e diretto da Jon Favreau, sarà disponibile anche in formato IMAX. Durante il periodo di uscita, gli UCI Cinemas organizzeranno eventi live e distribuiranno gadget esclusivi legati alla serie e ai personaggi.

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The Mandalorian & Grogu, il nuovo lungometraggio scritto e diretto da Jon Favreau, approda negli UCI Cinemas dal 20 maggio, disponibile anche nell’immersivo formato IMAX. Per celebrare degnamente il ritorno di Din Djarin (Pedro Pascal) e del piccolo Grogu, il circuito cinematografico UCI Cinemas ha lanciato un programma di iniziative imperdibili per ogni vero fan della saga. Ma l’esperienza continua anche al bar: arrivano infatti i Collector Menu dedicati. I fan potranno scegliere tra il tenerissimo Grogu Bucket e la spettacolare Mandalorian Helmet Cup, la borraccia che riproduce l’iconico elmo in beskar. Per i membri del programma fedeltà Skin ucicard, è inoltre previsto uno sconto del 20% sulla “The Icons Combo” (fino a esaurimento scorte). 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - UCI Cinemas festeggia The Mandalorian & Grogu con eventi live e gadget esclusivi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: The Mandalorian & Grogu: svelato un clamoroso legame con Darth Maul Star Wars Day 2026: un video con nuove scene di The Mandalorian & Grogu per celebrareIl nuovo film della saga stellare arriverà nelle sale di tutto il mondo tra alcune settimane, regalando una nuova avventura di Din Djarin.