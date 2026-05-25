Il film di Star Wars con The Mandalorian e Grogu ha incassato 45 milioni di euro nel suo primo fine settimana, superando le previsioni. Tuttavia, si tratta del debutto più basso dell’era Disney, con un calo del 30% rispetto alle uscite precedenti. La pellicola ha registrato un’affluenza inferiore del 20% rispetto alle aspettative, con 3 milioni di spettatori. La distribuzione ha confermato che il film sarà distribuito in 4.000 sale nel mondo.

Il ritorno di Star Wars sul grande schermo dopo sette anni di assenza non ha scatenato il terremoto mediatico che molti si aspettavano. The Mandalorian e Grogu, la nuova pellicola della Lucasfilm diretta da Jon Favreau, ha debuttato nelle sale lasciando dietro di sé una scia di pareri contrastanti e previsioni finanziarie incerte. Nonostante le recensioni tiepide della critica – con un punteggio su Rotten Tomatoes del 62%, uno dei più bassi nella storia del franchise – i dati definitivi del box office del weekend del Memorial Day offrono una prospettiva inaspettata e, per certi versi, decisamente positiva per le casse di Disney. Gli incassi al Box Office USA e internazionale: il confronto con “Solo”. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - The Mandalorian and Grogu: il Box Office batte i pronostici ma è il debutto più basso dell’era Disney

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The Mandalorian and Grogu Box Office PLUMMETS! Catastrophic New LOW for Disney Star Wars!

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