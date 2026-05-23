Box Office USA | The Mandalorian and Grogu apre in testa venerdì ma le stime lo danno sotto Solo
Il film della saga spaziale ha incassato il primo giorno di programmazione, piazzandosi in testa tra gli incassi di venerdì. Tuttavia, le stime indicano che il risultato è inferiore rispetto a un altro titolo della stessa serie, che ha raggiunto numeri più elevati in passato. I dati riguardano esclusivamente il mercato statunitense e si riferiscono alla giornata di apertura. Nessuna informazione è disponibile sui guadagni complessivi o sul fine settimana.
Il ritorno sul grande schermo della galassia lontana lontana inizia a muovere i primi passi al Box Office USA. In occasione del ricco weekend lungo del Memorial Day, The Mandalorian and Grogu, il lungometraggio cinematografico spin-off della celebre serie tv Lucasfilm, ha aperto la sua corsa posizionandosi in prima posizione. Secondo i primissimi dati raccolti nelle sale da Walt Disney Studios, la pellicola ha debuttato con ottimi numeri, lasciando intravedere un cammino solido per i prossimi giorni di festa. Il film rappresenta un tassello fondamentale per il franchise ideato da George Lucas, segnando il ritorno ufficiale della saga cinematografica nelle sale a diversi anni di distanza da L’ascesa di Skywalker. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Is THE MANDALORIAN AND GROGU a STAR WARS spin off too far + Leo Woodall
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