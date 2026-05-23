Box Office USA | The Mandalorian and Grogu apre in testa venerdì ma le stime lo danno sotto Solo

Notizia in breve

Il film della saga spaziale ha incassato il primo giorno di programmazione, piazzandosi in testa tra gli incassi di venerdì. Tuttavia, le stime indicano che il risultato è inferiore rispetto a un altro titolo della stessa serie, che ha raggiunto numeri più elevati in passato. I dati riguardano esclusivamente il mercato statunitense e si riferiscono alla giornata di apertura. Nessuna informazione è disponibile sui guadagni complessivi o sul fine settimana.