Box Office USA | The Mandalorian and Grogu apre in testa venerdì ma le stime lo danno sotto Solo

Da universalmovies.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il film della saga spaziale ha incassato il primo giorno di programmazione, piazzandosi in testa tra gli incassi di venerdì. Tuttavia, le stime indicano che il risultato è inferiore rispetto a un altro titolo della stessa serie, che ha raggiunto numeri più elevati in passato. I dati riguardano esclusivamente il mercato statunitense e si riferiscono alla giornata di apertura. Nessuna informazione è disponibile sui guadagni complessivi o sul fine settimana.

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Il ritorno sul grande schermo della galassia lontana lontana inizia a muovere i primi passi al Box Office USA. In occasione del ricco weekend lungo del Memorial Day, The Mandalorian and Grogu, il lungometraggio cinematografico spin-off della celebre serie tv Lucasfilm, ha aperto la sua corsa posizionandosi in prima posizione. Secondo i primissimi dati raccolti nelle sale da Walt Disney Studios, la pellicola ha debuttato con ottimi numeri, lasciando intravedere un cammino solido per i prossimi giorni di festa. Il film rappresenta un tassello fondamentale per il franchise ideato da George Lucas, segnando il ritorno ufficiale della saga cinematografica nelle sale a diversi anni di distanza da L’ascesa di Skywalker. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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