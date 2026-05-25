The Madison Michelle Pfeiffer svela le condizioni brutali del set | Perfino la latrina era finta

Notizia in breve

Michelle Pfeiffer ha raccontato le condizioni di lavorazione della serie di Taylor Sheridan, affermando che sul set non c’erano aria condizionata né bagni funzionanti. Ha descritto come anche la latrina fosse finta, sottolineando la mancanza di comfort per il cast durante le riprese. La produzione ha imposto queste condizioni, lasciando il cast a confrontarsi con ambienti di fortuna e scarse risorse.