The Madison Michelle Pfeiffer svela le condizioni brutali del set | Perfino la latrina era finta
Michelle Pfeiffer ha raccontato le condizioni di lavorazione della serie di Taylor Sheridan, affermando che sul set non c’erano aria condizionata né bagni funzionanti. Ha descritto come anche la latrina fosse finta, sottolineando la mancanza di comfort per il cast durante le riprese. La produzione ha imposto queste condizioni, lasciando il cast a confrontarsi con ambienti di fortuna e scarse risorse.
Niente aria condizionata né bagno, le riprese della serie di Taylor Sheridan hanno fatto assaggiare al cast la scomodità del Far West. Bagni lussuosi e catering a cinque stelle? Scordatevi tutto questo. Sul set di The Madison, serie firmata dall'autore di Yellowstone Taylor Sheridan, le condizioni era tanto disagevoli da risultare brutali per Michelle Pfeiffer. L'attrice, nel cast dello show che comprende anche Kurt Russell, Elle Chapman, Beau Garrett, Matthew Fox, Patrick J. Adams e Kevin Zegers, interpreta Stacy Clyburn, matrona della ricca famiglia Clyburn, che si trasferisce da New York City nella valle del Fiume Madison, in Montana, per riprendersi da una tragedia familiare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
The Madison's Michelle Pfeiffer Reacts to Look-Alike Amiah Miller Casting (Exclusive)
Notizie e thread social correlati
The Madison, recensione della serie con Michelle PfeifferLa piattaforma di streaming Paramount+ continua a puntare su produzioni di alta qualità, anche se in numero ridotto.
Fenomeno The Madison: Paramount+ rinnova la serie con Michelle Pfeiffer per altre due stagioniParamount+ ha annunciato il rinnovo di The Madison con Michelle Pfeiffer per altre due stagioni, portando così a tre il numero totale di stagioni...
Temi più discussi: Programma TV dal 27 ottobre al 2 novembre 2025: cosa guardare questa settimana?; IL MISTER - Conte-Napoli, tante emozioni ma anche tanto stress, i possibili motivi dell'addio; IL MINISTRO - Abodi: Tifiamo per l'America's Cup, ma il cuore batte per Luna Rossa; CDS - Napoli, il futuro erede di Conte e la suggestione Allegri per la panchina.
LO SCRIGNO - The Madison, una serie tv dai dialoghi preziosi e profondi con un'eccezionale Michelle Pfeiffer napolimagazine.com/lo-scrigno/art… x.com
Paramount+. . Quando la battuta atterra peggio dell’aereo Stacy voleva solo fare un volo tranquillo The Madison è disponibile su Paramount+ facebook
The Westies (MGM+ 2026 Series) Official Teaser - July 12 reddit
Michelle Pfeiffer Says Conditions On The Set Of ‘The Madison’ Were Brutal: No Bathroom Nearby… No AC, No FoodMichelle Pfeiffer and the rest of The Madison cast and crew were really roughing it when they showed up and shot Seasons 1 and 2. Judging by the latest comments from the Hollywood star, Taylor ... whiskeyriff.com
Michelle Pfeiffer says 'The Madison' set didn't have bathrooms or air conMichelle Pfeiffer is revealing the reality behind the idyllic setting of her hit show The Madison. The three-time Oscar nominee shot the Paramount+ drama, created by Yellowstone’s Taylor Sheridan, in ... msn.com