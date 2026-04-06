La piattaforma di streaming Paramount+ continua a puntare su produzioni di alta qualità, anche se in numero ridotto. Tra le novità in catalogo c'è una serie intitolata

Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a confronto a Garbagnate. Serata partecipata e ricca di. Assegno da Amazon Prime con una lettera proveniente dagli Usa: ecco la nuova sofisticata truffa,. Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. La guerra in Iran potrebbe avere effetti immediati sul traffico aereo nei cieli d’Europa: primi. Incidente mortale in autostrada, code infinite tra Cormano e Sesto San Giovanni, disagi nel giorno. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - The Madison, recensione della serie con Michelle Pfeiffer

The Madison: amore, dolore e Montana nella nuova serie con Michelle PfeifferThe Madison debutta il 14 marzo su Paramount+: sei episodi con Michelle Pfeiffer e Kurt Russell in un dramma familiare firmato Taylor Sheridan tra...

Leggi anche: The Madison è una delle rivelazioni del 2026: perché tutti parlano della serie di Paramount+ con Michelle Pfeiffer e Kurt Russell

The Madison Broke Me… Michelle Pfeiffer DELIVERED

Temi più discussi: The Madison - Recensione della soave e toccante serie tv con Michelle Pfeiffer e Kurt Russell; The Madison da record: Miglior esordio di sempre per una serie tv di Taylor Sheridan; Il pop del futuro: l’incredibile performance di FKA Twigs al Madison Square Garden; Star Wars: Maul – Shadow Lord 1×01 – 1×02 – 1×03 – 1×04 – The Dark Revenge – Sinister Schemes – Whispers In The Unknown – Pride And Vengeance.

The Madison, recensione della serie con Michelle Pfeifferdi Stefano Di Maria Così come Apple Tv+, la piattaforma di streaming Paramount+ prosegue il suo progetto di sfornare poche serie ma di altissima qualità. ilnotiziario.net

The Madison, trama e cast della serie tv con Michelle Pfeiffer e Kurt RussellLa dimensione familiare di The Madison si arricchisce con ulteriori relazioni che ne ampliano la complessità. Matthew Fox interpreta Paul Clyburn, fratello di Preston, introducendo dinamiche fraterne ... tg24.sky.it

ICYMI: A 67 anni, l’attrice torna sullo schermo con due ruoli opposti, nelle serie “Margo ha bisogno di soldi” e “The Madison” dove esplora vita, morte e l’arte della recitazione facebook

“The Madison” è il nuovo tassello dell'universo creato da Taylor Sheridan, prolifico cantore del neo-western statunitense, già creatore di serie come “Landman”, “1883”, “1923” e “Yellowstone”, di cui “The Madison” è uno spin-off. #ANSALifestyle x.com