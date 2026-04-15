Paramount+ ha annunciato il rinnovo di The Madison con Michelle Pfeiffer per altre due stagioni, portando così a tre il numero totale di stagioni previste. La serie fa parte del cosiddetto “Sheridan-verse” e continua a essere distribuita sulla piattaforma streaming. La notizia arriva in un momento di crescente attenzione verso il franchise, che ha riscosso un successo notevole tra gli spettatori.

Il “Sheridan-verse” continua a espandersi e a mietere successi senza precedenti. Paramount+ ha ufficialmente annunciato il rinnovo di The Madison non per una, ma per ben due ulteriori stagioni (la seconda e la terza). Un annuncio che arriva sulla scia di ascolti da record e di un’accoglienza entusiastica da parte della critica, che ha già elevato la serie a nuovo pilastro del catalogo streaming. La produzione della seconda stagione è, inoltre, già stata completata, con una data di debutto che sarà svelata nelle prossime settimane. Interpretata dalla candidata all’Oscar Michelle Pfeiffer e da Kurt Russell, la serie firmata da Taylor Sheridan si muove su un doppio binario narrativo, intrecciando i suggestivi e selvaggi paesaggi del Montana con l’energia frenetica di Manhattan.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Fenomeno The Madison: Paramount+ rinnova la serie con Michelle Pfeiffer per altre due stagioni

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