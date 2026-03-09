Italian Sea Group ha annunciato di aver avviato la procedura per uscire dal segmento STAR di Borsa Italiana. La società, specializzata nella nautica di lusso, continuerà a far negoziare le sue azioni su Euronext Milan. La scelta riguarda esclusivamente la posizione in borsa, senza modifiche alla sua attività principale. La decisione è stata comunicata ufficialmente alla Borsa Italiana.

The Italian Sea Group ha avviato la procedura per uscire dal segmento STAR di Borsa Italiana. La società, attiva nella nautica di lusso, mantiene le sue azioni negoziate su Euronext Milan. Il consiglio di amministrazione ha motivato la scelta con la necessità di semplificare i processi aziendali e ottimizzare le risorse disponibili. Questa mossa strategica mira a garantire maggiore flessibilità operativa per gestire al meglio la situazione finanziaria corrente. L’annuncio è arrivato nel pomeriggio del 9 marzo 2026, segnando un punto di svolta per l’azienda che gestisce marchi come Picchiotti, Admiral, Perini Navi, Tecnomar e NCA Refit. L’esclusione dalla qualifica STAR non comporta la cancellazione delle azioni dal mercato, ma ne cambia lo status regolamentare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Italian Sea Group: addio allo STAR per tagliare i costi

Articoli correlati

“Rinforzi” per The Italian Sea GroupTitolo in calo in Borsa per “The Italian Sea Group”, ma la società annuncia un rafforzamento economico.

The Italian Sea Group. Dipendenti preoccupati per le vicende societarieDai conti che non tornano, alle dimissioni nel Consiglio di amministrazione, con i lavoratori che, dopo i ritardi nel pagamento delle retribuzioni...

Approfondimenti e contenuti su Italian Sea Group addio allo STAR per...

Temi più discussi: The Italian Sea Group, fuori dal segmento Star e rumor su Lürssen; The Italian Sea Group: dai conti alle dimissioni del cda, la caduta del gruppo nautico; Il colosso italiano passa alla famiglia più ricca del nostro Paese: inizia una nuova era; The Italian Sea Group, rumors su un possibile ingresso di Del Vecchio.

The Italian Sea Group, richiesta l’esclusione dalla qualifica di STARThe Italian Sea Group - società quotata al segmento STAR e attiva nel settore della nautica di lusso - ha comunicato che il consiglio di amministrazione ha deliberato di richiedere a Borsa Italiana l’ ... soldionline.it

Leonardo Maria Del Vecchio guarda agli yacht e studia il dossier di The Italian Sea Group in difficoltàNel family office seguono con attenzione le vicende dell’asset finito in crisi di cassa per il momento risolta con un’iniezione di 25 milioni di liquidità ... milanofinanza.it

Del Vecchio e il mare Nel mezzo della crisi di The Italian Sea Group, tra cassa sparita, accuse incrociate e cda esploso, mancava solo il salvagente lanciato dal giovane miliardario che naviga senza bussola x.com