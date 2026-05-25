Il giorno dopo si apre con un’atmosfera surreale, difficile da descrivere a parole. La scena si presenta silenziosa e vuota, come se il mondo si fosse fermato. Le strade sono deserte, poche persone si muovono in modo esitante. I segnali di ciò che è accaduto sono evidenti in dettagli come oggetti abbandonati e luci spente. Un senso di straniamento pervade l’intera giornata.

The day after, il giorno dopo è di quelli surreali, è di quelli che se non li vivi, non li puoi capire. Aria strana e teste pesanti. Chi avrebbe mai immaginato l’estate scorsa, che a termine di questo campionato si sarebbe scatenato l’inferno in tanti club che vanno per la maggiore, e che si sarebbe rimesso tutto in discussione, affidandosi a scelte difficili ma necessarie. Chi avrebbe mai pensato che tre dei primi quattro club italiani, Napoli Juve e Milan, si sarebbero trovati di nuovo senza un allenatore in panchina e al cosiddetto anno zero? E che sarebbero dovuti ricorrere alla scelta del prossimo allenatore il prima possibile, soprattutto prima che una rivale glielo soffi. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Buongiorno a tutti in questo meraviglioso lunedì. Giornata di ferie da bis-Campione d’Italia, qui a casa in Puglia ci sono 26 gradi, il Como è in Champions e Juventus e Milan sono fuori: neanche Prisco avrebbe potuto indicarmi un day-after migliore di questo. x.com

Ho mostrato ai miei figli The Day After Tomorrow. La mia bambina di 8 anni si mostra. reddit