THE DAY AFTER

Da gbt-magazine.com 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il giorno dopo si apre con un’atmosfera surreale, difficile da descrivere a parole. La scena si presenta silenziosa e vuota, come se il mondo si fosse fermato. Le strade sono deserte, poche persone si muovono in modo esitante. I segnali di ciò che è accaduto sono evidenti in dettagli come oggetti abbandonati e luci spente. Un senso di straniamento pervade l’intera giornata.

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The day after, il giorno dopo è di quelli surreali, è di quelli che se non li vivi, non li puoi capire. Aria strana e teste pesanti. Chi avrebbe mai immaginato l’estate scorsa, che a termine di questo campionato si sarebbe scatenato l’inferno in tanti club che vanno per la maggiore, e che si sarebbe rimesso tutto in discussione, affidandosi a scelte difficili ma necessarie. Chi avrebbe mai pensato che tre dei primi quattro club italiani, Napoli Juve e Milan, si sarebbero trovati di nuovo senza un allenatore in panchina e al cosiddetto anno zero? E che sarebbero dovuti ricorrere alla scelta del prossimo allenatore il prima possibile, soprattutto prima che una rivale glielo soffi. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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