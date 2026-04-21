L’ennesimo Donald-Day

Nelle prossime ore si svolgeranno potenzialmente colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran, anche se Teheran non ha ancora confermato ufficialmente la propria posizione. La situazione si inserisce in un quadro di tensioni che coinvolge più attori internazionali e ha come possibile epicentro Islamabad. La notizia arriva in un momento in cui si susseguono eventi che alimentano l’incertezza sulla possibilità di una soluzione diplomatica duratura.

di Lorenzo Mantiglioni ROMA Tutte le strade (forse) portano a Islamabad. Nelle prossime ore dovrebbero tenersi i colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran, anche se Teheran non ha ancora sciolto ufficialmente le riserve. Se da una parte la triade composta dal vicepresidente JD Vance, dagli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner è attesa in Pakistan, con Donald Trump convinto che nessuno "farà giochetti", dall’altra la presenza della delegazione della Repubblica islamica resta ufficiosa, sebbene indicata come probabile da fonti internazionali. Secondo il New York Times, Teheran sarebbe pronta a tornare al tavolo oggi con una delegazione guidata da Mohammad Bagher Ghalibaf, ma i media ufficiali iraniani mantengono una linea prudente.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’ennesimo D(onald)-Day Ep. 3 - Come fa l'Iran - L'Ennesimo Podcast Notizie correlate Trovato ennesimo ordigno ad Eboli, durante le operazioni di disinnesco in corso: nessuna interferenza con il "Bomba day"Nuovo ordigno bellico ritrovato a Eboli: un cittadino, durante le operazioni di disinnesco delle altre due bombe di oggi, ha notato quello che... “Day after day”. la canzone inedita del secondo rilascio ufficiale della serie animata “Questo è papà”A Messina durante l'evento socio-culturale, organizzato dai membri locali del Movimento Centralità Familiare di Sabato 7 Febbraio 2026, verrà... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: L’ennesimo D(onald)-Day; L’Iran ha vinto la guerra - Appunti; Caro Donald, ecco perché non poteva funzionare; Il sovranismo si scopre in crisi, tutti in fuga da Calamity Trump. L’ad potrebbe incontrare il governo prima dell’investor day: al centro ci sarebbero le prospettive per l’Italia. Ma in ogni caso non ci sarà alcuna anticipazione sui contenuti del nuovo piano che sarà presentato il 21 maggio - facebook.com facebook Israele si ferma stasera (fino a domani) per il Memorial Day, la commemorazione dei caduti di tutte le guerre. Musica e canti al mercato Mahane Yehuda di Gerusalemme x.com