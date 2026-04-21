Jp market day

Da baritoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva il primo sunday market curato interamente da #RadioJP in collaborazione con I MAKE e Quadro.Domenica 10 maggio, dalle 11:00 alle 20:00 all'ex Macello di Putignano per una giornata di musica, shopping, digging e chiacchiere in compagnia.Cosa troverete?Market: vintage, custom, design, vinili.🔗 Leggi su Baritoday.it

Decoding Trading with JP Markets | Decoding NFP

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