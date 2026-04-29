I 9 gol di PSG - Bayern Monaco dal peggiore al migliore

Nella partita tra PSG e Bayern Monaco sono stati segnati nove gol complessivi. La sfida si è conclusa con un alto numero di reti, creando un'atmosfera di grande intensità. I gol sono stati realizzati da diversi giocatori delle due squadre, senza che ci siano state esclusioni o episodi di particolare rilievo oltre ai marcatori. La partita ha visto momenti di pressione e reazioni rapide da parte di entrambe le formazioni.

PSG-Bayern Monaco è stata una festa. Una festa del gol. Che non è necessariamente una festa divertente, sono d’accordo, quello dipende da voi. Nove gol sono un gol ogni dieci minuti, ben oltre il triplo dei gol che - generalmente - si segnano in una partita (diciamo 2,6 per fare una media a spanne). Non è stata però una pornografia degli errori o una abbuffata delle occasioni. Se, effettivamente, ogni volta che le squadre in campo attaccavano davano la sensazione di poter segnare, alla fine le statistiche offensive non sono state così pantagrueliche: 13 tiri in porta, 4.60 xG totali (gonfiati dai due rigori). Di PSG-Bayern Monaco abbiamo parlato anche in "Che Partita Hai Visto", il podcast di UltimoUomo riservato agli abbonati in cui commentiamo le partite appena dopo il fischio finale.🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - I 9 gol di PSG - Bayern Monaco, dal peggiore al migliore CHAMPIONS LEAGUE QUART-FINALS – BEST PLAYERS COMPARISON! Notizie correlate PSG-Bayern Monaco: commenti, aggiornamenti, gol e statistiche per la semifinale di Champions League2026-04-28 20:30:00 Giorni caldissimi in redazione! Stasera il Paris Saint-Germain affronterà il Bayern Monaco nella semifinale di andata della... PSG – Bayern Monaco 5-4: nove gol condivisi nella classica della Champions League2026-04-28 22:59:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: I campioni in carica del Paris... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Psg-Bayern, notte da luna park: semifinale record con 9 gol; Paris - Bayern 5-4: statistiche di una semifinale da record; ??Per la prima volta nella storia della Champions League sono stati segnati 9 gol in una singola partita di semifinale; PSG-Bayern è un altro sport rispetto alla Serie A, Luis Enrique vince 5-4: si decide tutto a Monaco. Psg-Bayer 5-4, gol e highlights: doppiette per Kvaratskhelia e DembeléGara straordinariamente bella al Parco dei Principi. Parte meglio il Bayern che passa con un rigore di Kane. Il Psg risponde e tra il 24’ e il 33’ Kvaratskhelia e Joao Neves la ribaltano. I tedeschi n ... sport.sky.it PSG-Bayern Monaco, il video con i gol della spettacolare semifinale di Champions LeagueIl Paris Saint-Germain supera 5-4 il Bayern Monaco nell’andata della semifinale di Champions League, al termine di ... blitzquotidiano.it Psg-Bayern Monaco, l'Europa celebra il match spettacolo: "Ode al calcio". Per Luis Enrique 'la piu' bella partita da quando alleno' #ANSA - facebook.com facebook In Champions League la partita di andata tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco è finita 5-4: già solo per vedere la sintesi ci vogliono undici minuti x.com