Le città in Toscana con il clima migliore e peggiore | la classifica

Una recente classifica individua le città toscane con il clima più favorevole e quello meno. Secondo i dati, Livorno si distingue come il centro con il clima migliore, grazie alla presenza del mare. Al contrario, altre città della regione presentano condizioni climatiche meno favorevoli rispetto a questa. La differenza tra le località è evidente e si basa su parametri di temperatura e umidità rilevati nel corso dell’anno.

Firenze, 9 marzo 2026 – La città capoluogo toscana col miglior clima? È Livorno. E forse, considerando che c'è il mare, non è una sorpresa. La classifica elaborata dal Sole 24 Ore però tratteggia elementi molto interessanti, con Livorno che si piazza al sesto posto a livello italiano dopo Bari, Barletta Andria Trani, Pescara, Ancona e Chieti. Per trovare la seconda toscana bisogna scendere al 23o posto, dove troviamo Siena, mentre al 49o e al 50o ci sono, rispettivamente, Pisa e Grosseto. Massa Carrara è al 54° posto, Arezzo è al 55°posto, Pistoia al 69°. E i grandi centri urbani toscani? A livello di clima sono nella parte finale della classifica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

