The Boroughs ha ricreato il finale della prima stagione di Stranger Things, inserendo un riferimento diretto a quel momento. La scena richiama esattamente l’epilogo originale, riproposta con dettagli fedeli. Non sono stati fatti commenti ufficiali, ma il collegamento è evidente. La ricostruzione si concentra sulla scena finale, mantenendo gli elementi principali e la tensione. Nessun altro dettaglio è stato diffuso riguardo al progetto o alle motivazioni dietro questa scelta.

Uno dei momenti chiave della nuova serie dei fratelli Duffer contiene un riferimento all'inquietante finale della prima stagione di Stranger Things. I fan di Stranger Things saranno in sollucchero dopo aver colto la citazione del finale della prima stagione in uno dei momenti chiave di The Boroughs, la nuova serie realizzata da Matt e Ross Duffer per Netflix. Al centro dello show interpretato da Alfred Molina, Geena Davis, Bill Pullman e Alfre Woodward c'è una comunità da pensionati situata nel deserto del New Mexico. Un gruppo di improbabili eroi, costretti a unire le forze per fermare una minaccia soprannaturale che sta cercando di rubare l'unica cosa che non hanno. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Boroughs rende omaggio a Stranger Things ricreando il finale della prima stagione

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