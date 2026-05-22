Stranger Things e The Boroughs sono ambientate nello stesso universo?

La nuova serie prodotta dai fratelli Duffer è appena arrivata su Netflix e gli spettatori si sono immediatamente chiesti se condivida lo stesso universo narrativo di Stranger Things. Alcune scene e dettagli inseriti nella produzione hanno portato i fan a ipotizzare un collegamento tra le due serie. Tuttavia, al momento, non ci sono dichiarazioni ufficiali o conferme che stabiliscano un legame diretto tra le due storie o ambientazioni. La domanda resta aperta e al centro di numerosi dibattiti tra gli appassionati.

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La nuova serie prodotta dai fratelli Duffer è appena approdata su Netflix e gli spettatori non hanno potuto non notare alcune somiglianze significative con la serie dei record Quanto è collegata The Boroughs all'altra serie soprannaturale Netflix dei Duffer Brothers, ovvero Stranger Things? Il co-creatore Jeffrey Addiss ha rivelato se il nuovo show prodotto dai Duffer Brothers condivida davvero lo stesso universo della serie dei record. La trama di The Boroughs, creata da Addiss insieme a Will Matthews, segue un gruppo di anziani residenti in una comunità per pensionati costretti a unirsi per contrastare una misteriosa entità malvagia che minaccia tutti coloro che vivono nel complesso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Stranger Things e The Boroughs sono ambientate nello stesso universo? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Duffer Brothers Stranger Things Interview Made the Finale Worse | Plot Holes Explained Sullo stesso argomento Netflix lancia The Boroughs: trama, cast e data del dopo-Stranger ThingsMancano pochissimi giorni al debutto di quella che si preannuncia come la serie tv di fantascienza perfetta per colmare il vuoto lasciato da Stranger... The Boroughs: Il “nuovo Stranger Things” con Alfred Molina ha finalmente un trailer!Se pensavate che le avventure soprannaturali fossero un’esclusiva dei ragazzini in bicicletta, preparatevi a ricredervi. Quando Stranger Things incontra Cocoon. I Duffer Brothers lanciano la Hawkins dei grandi. Dal mostro che non è ciò che ti aspetteresti ai nuovi riferimenti spielberghiani x.com Stranger Things: Tales From 85 è ora disponibile su Netflix, insieme a nuove icone profilo. reddit Stranger Things e The Boroughs sono ambientate nello stesso universo?La nuova serie prodotta dai fratelli Duffer è appena approdata su Netflix e gli spettatori non hanno potuto non notare alcune somiglianze significative con la serie dei record ... movieplayer.it Arriva oggi su Netflix The Boroughs, la nuova Stranger ThingsIl mistero torna sulla piattaforma di streaming attraverso la Upside Down Pictures dei fratelli Duffer - Leggi tutto l'articolo e guarda il video su Fantascienza.com ... fantascienza.com