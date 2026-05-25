Durante il Festival di Cannes, Sebastian Stan ha dichiarato di aver interpretato molti ruoli diversi. Le sue parole hanno alimentato le speculazioni tra i fan, che sospettano possa interpretare il personaggio di Due Facce nel sequel di The Batman. Stan non ha confermato ufficialmente, ma le sue dichiarazioni sono state interpretate come un possibile indizio sulla sua partecipazione al film.

Le ultime parole di Sebastian Stan dal Festival di Cannes sembrano aver acceso proprio quella miccia che i fan aspettavano da mesi: è possibile che l'attore interpreti Harvey Dent? Le nuove dichiarazioni di Sebastian Stan dal Festival di Cannes stanno alimentando le teorie su The Batman: Part II. L'attore avrebbe praticamente confermato la presenza di Harvey Dent e Due Facce, mentre Matt Reeves continua a mantenere Gotham avvolta nel mistero. Sebastian Stan alimenta il mistero su Harvey Dent e Due Facce Da settimane il nome di Sebastian Stan circola accanto a quello di Harvey Dent. Ora però qualcosa sembra essersi incrinato nel muro di segretezza costruito attorno a The Batman Part II. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Batman 2, Sebastian Stan: “Interpreto molti ruoli” e i fan sospettano già per Due Facce

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THE BATMAN 2: SEBASTIAN STAN ROLE REVEALED!

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