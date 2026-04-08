L’attore Sebastian Stan, noto per ruoli in film come A Different Man e The Apprentice, interpreterà il personaggio di Harvey Dent, noto anche come Due Facce, nel film The Batman 2. La scelta del casting è stata annunciata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulla trama. La produzione del film prosegue con la presenza di Stan nel cast, mentre la data di uscita resta ancora da definire.

Sebastian Stan, l’attore protagonista di A Different Man e The Apprentice, sarà un personaggio molto affascinante dell’universo Batman. Probabilmente, come trapela da Deadline lo vedremo interpretare la creatura di ‘Hervey Dent Due facce’ già in questo secondo capitolo: The Batman 2. Scopriamo tutti i dettagli della notizia trapelata solo poche ore fa e giù divenuta virale grazie ai fan dell’attore. Nell’universo Marvel. A inizio anno, Sebastian Stan (interprete di Bucky nel Marvel Cinematic Universe) è entrato a far parte del cast del film in un ruolo non ancora confermato. Nelle ultime ore, l’autorevole Deadline ha confermato che l’attore interpreterà Harvey Dent! Al momento, non è dato sapere se assisteremo alla sua trasformazione in Due Facce già in questo secondo capitolo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Sebastian Stan sarà Harvey Dent!/due facce in ‘The Batman 2’

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Sebastian Stan sarà Harvey Dent in The Batman 2! - Effe Caffè

Si parla di: The Batman 2: Sebastian Stan interpreterà Harvey Dent / Due Facce nel film, arriva la conferma di Deadline!.

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