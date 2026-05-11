The Batman 2 | Sebastian Stan ha iniziato la preparazione fisica

Un attore ha condiviso sui social media di aver iniziato l'allenamento fisico in vista delle riprese di un nuovo film della DC. La notizia ha suscitato interesse tra i fan, che attendono di vedere il volto del personaggio interpretato. L’attore sta lavorando sulla preparazione, ma non sono stati ancora diffusi dettagli sul ruolo o sulla data di inizio delle riprese.

Un post sui social media ha svelato che l'attore ha iniziato il suo percorso fisico per arrivare pronto alle riprese del film DC. Sebastian Stan ha iniziato la sua preparazione fisica per il film The Batman 2, come rivelato da un video condiviso online. L'attore non dovrebbe comunque avere particolari problemi a ritornare in una perfetta forma fisica, considerando la sua lunga esperienza nel MCU con la parte di Bucky Barnes, ovvero Soldato d'Inverno. L'update su Sebastian Stan Il personal trailer Jason Walsh ha pubblicato sui social un breve filmato in cui Sebastian Stan beve una bevanda proteica. Il post sottolinea inoltre che la preparazione è legata alle riprese di The Batman 2 in cui avrà il ruolo di Harvey DentDue Facce.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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