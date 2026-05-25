The 50 su Prime Video è la Champions League dei reality trashow

Venerdì 22 maggio su Prime Video sono stati pubblicati i primi quattro episodi della prima stagione italiana di The 50, un reality game show basato su un format francese. La stagione completa prevede dieci episodi, con i successivi tre disponibili ogni settimana fino al 5 giugno. La trasmissione è una versione locale di un format internazionale già replicato in diversi paesi.

Venerdì 22 maggio su Prime Video sono usciti i primi 4 episodi su 10 totali - gli altri usciranno tre a settimana fino al 5 giugno - della prima edizione italiana di The 50, reality game show adattamento di un format francese già replicato in giro per il mondo. I cinquanta concorrenti che danno. 🔗 Leggi su Today.it

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