The 50 su Prime Video è la Champions League dei reality trashow

Da today.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Venerdì 22 maggio su Prime Video sono stati pubblicati i primi quattro episodi della prima stagione italiana di The 50, un reality game show basato su un format francese. La stagione completa prevede dieci episodi, con i successivi tre disponibili ogni settimana fino al 5 giugno. La trasmissione è una versione locale di un format internazionale già replicato in diversi paesi.

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Venerdì 22 maggio su Prime Video sono usciti i primi 4 episodi su 10 totali - gli altri usciranno tre a settimana fino al 5 giugno - della prima edizione italiana di The 50, reality game show adattamento di un format francese già replicato in giro per il mondo. I cinquanta concorrenti che danno. 🔗 Leggi su Today.it

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