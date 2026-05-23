Reality senza regole | The 50 su Prime Video è la nuova sfida social

Un castello medievale isolato dal mondo, cinquanta concorrenti e una figura misteriosa che osserva tutto dall’alto. È questo lo scenario di The 50, il nuovo format in arrivo su Prime Video che promette di rivoluzionare le dinamiche dei reality show tradizionali. Il programma, già diventato un fenomeno in Francia con il titolo Les Cinquante, arriva ora anche in Italia con un cast affollato e volutamente caotico, pensato per generare tensioni, alleanze improvvise e scontri continui. Il Castello e il “Leone”: chi controlla davvero il gioco. Al centro del format c’è una struttura medievale imponente dove i concorrenti vivono completamente isolati. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

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