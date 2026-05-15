Helena Prestes torna in Italia? L’ex gieffina fa uno spoiler in diretta social

Helena Prestes, ex concorrente del Grande Fratello, ha condiviso un messaggio in diretta social che ha alimentato le speculazioni sul suo possibile ritorno in Italia. Attualmente si trova a New York, dove partecipa a vari casting con un’agenzia di moda. La modella brasiliana non ha fornito dettagli sulla sua eventuale presenza futura nel paese, ma ha mantenuto vivo l’interesse dei follower con questa comunicazione. La sua posizione attuale e le sue attività sono state oggetto di discussione tra gli utenti online.

Helena Prestes continua a tenere alta l'attenzione medica. La modella brasiliana si trova da tempo in America e più precisamente a New York dove è impegnata con alcuni casting in collaborazione con la sua agenzia di moda. Nonostante l'importante fuso orario e la distanza, la l'ex gieffina è solita aggiornare i fans con dirette nei suoi canali social. Nelle scorse ore, la compagna di Javier Martinez ha fatto una live nel suo profilo Tiktok, dov'è seguita da oltre 70 mila utenti. In questa circostanza, l'ex concorrente del Grande fratello ha parlato oltre ai suoi impegni professionali anche del suo probabile ritorno in Italia, facendo un mega spoiler ai suoi utenti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Helena Prestes torna in Italia e sorprende i fan su Javier

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