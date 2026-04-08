Helena Prestes si trova attualmente in un periodo positivo sia nella vita privata che in quella lavorativa. La modella e influencer è stata recentemente a Monte Carlo, dove ha partecipato come ospite a un evento legato a un marchio di abbigliamento, assistendo alla vittoria di un tennista italiano in una partita. La sua presenza in questa località fa seguito a una serie di attività che segnano un momento favorevole per lei.

E' un momento d'oro per Helena Prestes sia dal punto di vista sentimentale che professionale. La modella influencer ha fatto tappa di recente a Monte Carlo per assistere alla partita vinta da Jannik Sinner come ospite di un brand d'abbigliamento. In queste ore, la donna è tornata a far parlare di sé per un gesto che le fa onore. La 35enne brasiliana ha pubblicato un post nel suo profilo Instagram in cui annuncia di aver devoluto una somma di denaro ad un orfanotrofio di Bali. Nel comunicato pubblicato da Helena Prestes si legge: "Durante la live che abbiamo fatto per la raccolta fondi per l’orfanotrofio di Bali abbiamo raccolto 383 dollari, ma alla fine abbiamo deciso di inviare 500€. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes e il gesto che le fa onore: cosa ha fatto l’ex gieffina

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