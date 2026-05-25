Tezenis Verona troppo forte dal perimetro | la Fortitudo si arrende ed esce dai playoff

Notizia in breve

La Fortitudo Bologna è stata sconfitta in trasferta e ha eliminato dai playoff. Nonostante una partenza forte e i 42 punti combinati di Moore e Sorokas, la squadra non è riuscita a superare il perimetro di Tezenis Verona. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra di casa, che ha mantenuto il vantaggio fino alla fine. La Fortitudo esce così dalla competizione.