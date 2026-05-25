Tezenis Verona troppo forte dal perimetro | la Fortitudo si arrende ed esce dai playoff
La Fortitudo Bologna è stata sconfitta in trasferta e ha eliminato dai playoff. Nonostante una partenza forte e i 42 punti combinati di Moore e Sorokas, la squadra non è riuscita a superare il perimetro di Tezenis Verona. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra di casa, che ha mantenuto il vantaggio fino alla fine. La Fortitudo esce così dalla competizione.
Non basta una partenza sprint né la coppia delle meraviglie Moore-Sorokas (42 punti in due) alla Fortitudo Bologna per espugnare il Pala AGSM AIM. La Tezenis Verona si dimostra un cecchino importante dall'arco dei tre punti, mandando a referto ben 19 triple totali che spezzano le gambe e la. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Tezenis Verona - Flats Service Fortitudo Bologna 78-60
Notizie e thread social correlati
Giovanili: Under 17. Troppo forte Milano, la Vuelle di Luminati si arrendeNel torneo Under 17, la squadra della Vuelle ha affrontato un girone molto competitivo, che ha reso difficile ottenere risultati favorevoli.
Gara tre playoff, Valtur Brindisi si impone in casa contro Tezenis Verona: 77-70Nel terzo incontro dei quarti di finale playoff, la squadra di casa ha vinto contro l’avversaria in trasferta con il punteggio di 77-70, portando la...
Temi più discussi: Fortitudo, adesso è dura. Verona si porta sul 2-0; Fortitudo Bologna-Verona, al via la semifinale playoff: Ramagli carica la Tezenis; Semifinale play-off, impresa Tezenis in Gara-1: espugna Bologna all'ultimo respiro (59-60); La Tezenis sogna il bis. Fortitudo arrabbiata. Di nuovo a Bologna per un’altra impresa.
VERONA ESPUGNA ANCORA IL PALADOZZA: FORTITUDO SPALLE AL MURO! Ancora di un punto, ma questa volta all'overtime: la Tezenis indirizza la serie contro la Fortitudo, che si sposta in Veneto sul 2-0. FINALE: https://www.pianetabasket.com/seri facebook
Tezenis Verona troppo forte dal perimetro: la Fortitudo si arrende ed esce dai playoffNon basta una partenza sprint né la coppia delle meraviglie Moore-Sorokas (42 punti in due) alla Fortitudo Bologna per espugnare il Pala AGSM AIM. La Tezenis Verona si dimostra un cecchino importante ... bolognatoday.it
La Tezenis non sbaglia e si prende la finale, la Fortitudo esce a testa altaPREVIEW: Primo match point per raggiungere la finale, davanti al proprio pubblico la Tezenis Verona ha l'occasione di chiudere al terzo atto una serie di semifinale che nonostante l'equilibrio più tot ... pianetabasket.com