Giovanili | Under 17 Troppo forte Milano la Vuelle di Luminati si arrende

Nel torneo Under 17, la squadra della Vuelle ha affrontato un girone molto competitivo, che ha reso difficile ottenere risultati favorevoli. La formazione guidata da Giovanni Luminati ha incontrato avversari di alto livello nel girone, definito come uno dei più impegnativi del campionato. La partita contro il Milano si è conclusa con una sconfitta netta, evidenziando le difficoltà incontrate dalla squadra in questa fase della competizione. La squadra si prepara ora alle prossime sfide, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni.

L’inserimento nel girone della morte della Under 17 Vuelle, non lasciava grandi spazi per i risultati positivi della formazione di Giovanni Luminati. Pesaro era subito alle prese con la favorita Armani Milano, condotta dal plurititolato Michele Catalani. Una partita giocata a senso unico con una estrema superiorità ai rimbalzi (40-26) e con una velocità superiore in ogni aspetto del gioco da parte dei lombardi che dimostrano tutte le loro qualità fisiche e tecniche. Così dura poco meno di un quarto l’opposizione dei biancorossi che lentamente si arrendono ai quotati avversari: da 20 a 13, per poi passare a 44-28 ed arrivare ad un netto 93-53 che la dice lunga sulle forze in campo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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