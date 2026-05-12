Gara tre playoff Valtur Brindisi si impone in casa contro Tezenis Verona | 77-70

Nel terzo incontro dei quarti di finale playoff, la squadra di casa ha vinto contro l’avversaria in trasferta con il punteggio di 77-70, portando la serie in parità. La partita si è svolta al PalaPentassuglia, dove i biancoazzurri hanno condotto dall’inizio, mantenendo il controllo fino alla fine. La vittoria ha riaperto la serie, che ora proseguirà con le prossime sfide.

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