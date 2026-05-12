Gara tre playoff Valtur Brindisi si impone in casa contro Tezenis Verona | 77-70
Nel terzo incontro dei quarti di finale playoff, la squadra di casa ha vinto contro l’avversaria in trasferta con il punteggio di 77-70, portando la serie in parità. La partita si è svolta al PalaPentassuglia, dove i biancoazzurri hanno condotto dall’inizio, mantenendo il controllo fino alla fine. La vittoria ha riaperto la serie, che ora proseguirà con le prossime sfide.
BRINDISI - Il terzo appuntamento dei quarti di finale playoff tra Verona e Brindisi riapre la serie grazie alla vittoria casalinga dei biancoazzurri al PalaPentassuglia, mai in discussione in una partita condotta sin dal primo minuto di gioco. Gara quattro sarà in programma sempre a Brindisi.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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