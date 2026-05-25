Teutenberg guida la rabbia Lidl-Trek fuggitivi aiutati dalle moto a Milano | Sembrava uno scherzo
Teutenberg della Lidl-Trek ha espresso rabbia dopo la fuga di alcuni ciclisti a Milano, aiutati da moto di supporto. Ha commentato che il finale della gara sembrava uno scherzo, sottolineando che chi conosce il ciclismo capisce la stranezza della situazione. La fuga è stata facilitata dal supporto delle moto, creando confusione nel finale. La vittoria di Milan in volata è stata messa in discussione da queste circostanze.
Tim Torn Teutenberg della Lidl-Trek, che aveva fatto più di un pensiero sulla vittoria di Jonathan Milan in volata è stato durissimo: "Chiunque capisca qualcosa di ciclismo sa che il finale assomigliava più a uno scherzo". Anche Simone Consonni beffardo: "Abbiamo scoperto quattro nuovi Pippo Ganna". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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