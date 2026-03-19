In casa Lidl-Trek si registra un nuovo colpo di scena in vista della Milano-Sanremo. Dopo il forfait di Jonathan Milan, la squadra comunica che Mads Pedersen, reduce da un infortunio, sarà al via della corsa. La vigilia del grande evento si fa ancora più movimentata con questa notizia che cambia gli equilibri della formazione. Pedersen ritorna in gara dopo un periodo di assenza per infortunio.

Due giorni, due colpi di scena in casa Lidl-Trek. Vigilia della Milano-Sanremo molto travagliata per la squadra tedesca: dopo la notizia negativa di ieri, con il forfait di Jonathan Milan, oggi ne arriva una positiva, con Mads Pedersen che tornerà in gara dopo l’infortunio ad inizio stagione. Il danese sembrava aver rinunciato alla Classicissima di Primavera, dopo la frattura al polso sinistro e alla clavicola destra, e invece c’è stato un recupero lampo che ha fatto sì che l’ex campione del mondo potesse prendere parte alla corsa di sabato. Le sue parole: “Onestamente, il piano non era di correre a Sanremo, ma ci siamo allenati molto bene e volevamo vedere dei numeri specifici per sapere di avere la possibilità di ottenere un buon risultato anche in questa corsa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Colpo di scena in casa Lidl-Trek: Mads Pedersen correrà la Milano-Sanremo

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