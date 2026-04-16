Parla uno degli ostaggi della rapina in banca | Pensavo fosse uno scherzo sembrava la scena di un film

Uno degli ostaggi coinvolti nella rapina in banca ha commentato l’accaduto dicendo di aver pensato si trattasse di uno scherzo, come una scena di un film. Tra la folla raccolta in Piazza Medaglie d’Oro si trova il signor Luigi Notari, visibilmente pallido e con uno sguardo smarrito, mentre osserva attentamente la zona circondata dalle forze dell’ordine. La notizia della rapina con ostaggi ha attirato numerosi testimoni e curiosi nella piazza.

Impossibile non notare il signor Luigi Notari tra la folla eterogenea e colorata assiepata in Piazza Medaglie d'Oro da quando si è diffusa la notizia della rapina con ostaggi, dietro il cordone delle Forze dell'Ordine: pallido, l'aria leggermente smarrita, gli occhi spalancati e puntati sulla.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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