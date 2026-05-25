Testaccio fugge dai carabinieri e si schianta contro un palo

Da romatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giovane di 29 anni, noto alle forze dell'ordine, ha tentato di sfuggire a un controllo stradale nella notte a Testaccio. Durante la fuga, ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro un palo. La corsa si è conclusa con l’arresto del conducente, che era alla guida senza patente e con documenti falsificati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno constatato i danni e fermato il ragazzo.

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Folle corsa nella notte tra le strade di Testaccio. Un ragazzo di 29 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato la scorsa notte dopo aver tentato di sottrarsi a un controllo stradale.Tutto è iniziato in via Nicola Zabaglia. L'uomo, alla guida di una Smart Forfour, alla vista della. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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