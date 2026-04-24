Napoli auto inseguita dai carabinieri si schianta contro tir e resta schiacciata | incidente a via Marina

Un’auto inseguita dai carabinieri si è scontrata con un tir e si è schiacciata contro di esso in via Marina a Napoli. Nel contesto, un altro incidente si è verificato in via Volta, dove un’Audi A3 si è schiantata contro un tir alla rotonda Sant’Erasmo, ferendo due persone. Entrambi gli episodi hanno coinvolto veicoli di media e grande cilindrata, causando danni e feriti.