Napoli auto inseguita dai carabinieri si schianta contro tir e resta schiacciata | incidente a via Marina
Un’auto inseguita dai carabinieri si è scontrata con un tir e si è schiacciata contro di esso in via Marina a Napoli. Nel contesto, un altro incidente si è verificato in via Volta, dove un’Audi A3 si è schiantata contro un tir alla rotonda Sant’Erasmo, ferendo due persone. Entrambi gli episodi hanno coinvolto veicoli di media e grande cilindrata, causando danni e feriti.
Incidente stradale in via Volta, ferite due persone. Un'Audi A3 si è schiantata contro un tir alla rotonda Sant'Erasmo.🔗 Leggi su Fanpage.it
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