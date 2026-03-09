Un giovane senza patente né assicurazione ha tentato di scappare dai carabinieri a Modena, poi ha perso il controllo e si è schiantato. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, coinvolgendo una vettura che stava cercando di evitare un controllo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e i rilievi. Nessuna informazione sulle condizioni del conducente.

Modena, 9 marzo 2026 – Ancora un’auto in fuga, guidata da un giovane senza patente, al centro di un inseguimento dei carabinieri a Modena, stessa città dove il 28 febbraio è morta l’89enne Antonietta Berselli coinvolta in un incidente con un mezzo che era inseguito dai militari dell’Arma e al volante del quale c’era, appunto, un altro giovane senza patente, attualmente in carcere in attesa di giudizio. I carabinieri di Modena danno conto oggi di questo secondo episodio avvenuto sabato scorso nel pomeriggio. Il giovane, di 21 anni, residente nella città emiliana e già noto alle forze dell’ordine, non si è fermato all’alt in via Emilia Est. La fuga della sua vettura è terminata in via La Spezia, quando il giovane ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato proprio contro l’auto dei carabinieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Senza patente né assicurazione, fugge dai carabinieri e si schianta: Modena rivive l’incubo

Articoli correlati

Alla guida dell'auto senza patente fugge dopo aver visto i carabinieri e si schianta contro un muro, due feriti graviEra alla guida dell'automobile senza la patente e fugge alla vista dei carabinieri.

Auto fugge dai carabinieri e si schianta con un’altra vettura, morta una donna a Modena: “Criminali”Incidente oggi a Modena: una donna di 89 anni è morta dopo che l'auto su cui viaggiava con la figlia si è scontrata con un'altra vettura che fuggiva...

Contenuti e approfondimenti su Senza patente né assicurazione fugge...

Temi più discussi: Ho visto l'auto venire contro di me. La scena dello schianto dell'auto che ha ucciso una 89enne; ? L'uomo che guidava l'auto di un morto senza aver mai preso la patente; Tredicenne in scooter senza patente, nascondeva un coltello: Serve per difendermi; Folle fuga per le vie cittadine, 21enne si schianta contro l'auto dei Carabinieri e viene arrestato.

Modena, alla guida senza patente e con veicolo privo di assicurazione: auto sequestrata e multa da oltre 7000 euro@Polizia locale Modena Un’auto che procede con andatura incerta, un controllo e una serie di irregolarità che emergono una dopo l’altra. È quanto accaduto nella tarda serata di mercoledì 4 marzo duran ... sassuolo2000.it

Ventunenne senza patente fugge all'altezza, e si scontra con i Carabinieri: arrestatoLa Nera: Al termine di un inseguimento in zona Morane. L auto, priva di assicurazione, sulla quale viaggiavano anche i due fratelli, i militari hanno trovato un coltello ... lapressa.it

Dalla Gazzetta di Modena del gennaio 1888 - facebook.com facebook

Francesca Albanese, lo scontro con il sindaco di centrosinistra a Modena: «Restituisco il riconoscimento». E lui replica: «Il suo ego prevale sul resto» x.com