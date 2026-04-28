Le elezioni per il rinnovo della guida della federazione calcistica italiana sono ancora in corso, con due candidati principali che si sfidano a distanza ravvicinata. Uno dei due appare leggermente in vantaggio negli ultimi sondaggi, ma la competizione rimane molto aperta. Nei prossimi giorni si svolgeranno incontri e consultazioni che potrebbero determinare l’esito finale, mentre entrambi i candidati continuano a impegnarsi nelle rispettive campagne.

di Francesco Spagnolo Elezioni FIGC, prosegue il testa a testa fra Malagò e Abete. Il primo sembra essere in vantaggio, ma ancora la partita è assolutamente aperta. l panorama del calcio italiano si prepara a una svolta epocale con l’avvicinarsi del 22 giugno, data fissata per le attesissime elezioni FIGC. Questo appuntamento non rappresenta solo un passaggio burocratico, ma una vera e propria battaglia politica per ridisegnare gli equilibri di potere del sistema federale. Secondo le analisi de La Gazzetta dello Sport, la contesa per la presidenza si è ormai trasformata in un duello serrato tra Giovanni Malagò, profilo sostenuto dalla Lega Serie A, e Giancarlo Abete, che vanta lo storico appoggio della Lega Nazionale Dilettanti.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Elezioni FIGC, prosegue il testa a testa fra Malagò e Abete: i prossimi appuntamenti e cosa serve per vincere

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