L' incontro casuale fra i due candidati Sodano invita Alonge a un confronto pubblico | Credo proprio che lo faremo

Due dei principali candidati alla carica di sindaco di Agrigento si sono incontrati casualmente in piazzale Giglia a San Leone. Durante l'incontro, uno di loro ha invitato l'altro a un confronto pubblico, frase alla quale l'interessato ha risposto: