L' incontro casuale fra i due candidati Sodano invita Alonge a un confronto pubblico | Credo proprio che lo faremo
Due dei principali candidati alla carica di sindaco di Agrigento si sono incontrati casualmente in piazzale Giglia a San Leone. Durante l'incontro, uno di loro ha invitato l'altro a un confronto pubblico, frase alla quale l'interessato ha risposto:
Incontro casuale in piazzale Giglia a San Leone tra i due principali candidati a sindaco di Agrigento. Michele Sodano e Dino Alonge si sono trovati faccia a faccia domenica mattina, mentre la gente passeggiava sotto il sole e guardava incuriosita.I toni sono stati cordiali. Sodano, ex deputato.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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