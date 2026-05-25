Il tessuto adiposo microframmentato viene sempre più utilizzato nella medicina rigenerativa. Questa tecnologia si applica sia nel settore della rigenerazione tissutale sia in ambito oncologico. Le sue potenzialità sono oggetto di studi e sperimentazioni, che analizzano le possibili applicazioni cliniche. La tecnica consiste nel frammentare il tessuto adiposo umano, rendendolo utilizzabile per interventi di riparazione e trattamento di alcune patologie.

Il tessuto adiposo umano microframmentato è una tecnologia destinata a essere sempre più impiegata nella medicina rigenerativa moderna. Le ultime evidenze in materia sono state illustrate al Milan Longevity Summit 2026 da Carlo Tremolada, direttore scientifico di Image regenerative clinic e inventore della tecnologia Lipogems. “Il tessuto adiposo frammentato è in grado di modulare l’infiammazione e favorire la rigenerazione tessutale, rappresentando una valida alternativa alle terapie più invasive”, spiega Tremolada, che durante il convegno ha illustrato come l’adipe offra benefici clinicamente rilevanti nel trattamento dell’artrosi e delle patologie muscoloscheletriche. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tessuto adiposo, le possibili applicazioni tra rigenerazione e oncologia

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Gli Esosomi: la nuova frontiera della rigenerazione cutanea e dell'antiage

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