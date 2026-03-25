In America, l’impiego di tessuto adiposo proveniente da donatori cadaverici per interventi di medicina estetica è legale e sta guadagnando popolarità. La tecnica viene utilizzata principalmente per pazienti molto magri o con riserve adipose insufficienti per il lipofilling. Questa pratica, che coinvolge il prelievo di tessuto da donatori deceduti, si sta diffondendo nel settore, superando i limiti tradizionali delle procedure estetiche.

La promessa, seppur piuttosto inquietante, è semplice e seducente: sostituire il grasso perso con un «innesto biologico» pronto all’uso, senza liposuzione né chirurgia. Tuttavia, dietro l’entusiasmo mediatico e commerciale, la questione merita una riflessione critica, soprattutto se si guarda alla medicina estetica con un approccio evindence based. A tal fine, abbiamo interpellato il Dottor Marco Bartolucci, Medico Chirurgo, founder delle cliniche Sotherga e consulente presso il reparto di dermatologia e cosmetologia dell’ospedale San Raffaele di Milano. «Il tessuto adiposo umano donato viene sottoposto a processi di purificazione, sterilizzazione e rimozione delle componenti cellulari immunogeniche. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Tessuto adiposo dai cadaveri ai glutei: la medicina estetica ha superato il limite?

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