Una madre astronauta si collega con sua figlia e la Terra, condividendo un momento semplice e quotidiano. Durante una chiamata, la bambina mostra un oggetto di colore verde sbiadito trovata in soffitta, che la madre riconosce come appartenuto alla nonna. La scena si svolge tra le stelle e il pianeta, creando un ponte tra lo spazio e la vita di tutti i giorni.

“Guarda cos’ho trovato in soffitta. Mi sa che era della nonna”. Nello schermo la bambina agita un oggetto di un verde sbiadito. Vorrebbe domandarle cosa sia, ma non può interagire. È un video registrato. Già è incredibile che ogni giorno possano sentirsi vicine a quel modo. Chissà se la start up che ha realizzato il prototipo dell’applicazione immaginava fin dove sarebbe arrivata. Non si poteva escludere che in futuro si spingesse ancora oltre. Che inviasse dati in forma di ologramma, o addirittura tridimensionale. In quel caso, lei potrebbe persino toccare l’oggetto che la figlia le mostra. Sembra una palla schiacciata. “È un cestino” dice la bambina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Applicazioni tra le stelle: diario di una madre astronauta in contatto con la figlia e il pianeta Terra

