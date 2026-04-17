Gli esperti di Cash or Trash cercano tesori | valutazioni gratuite di opere d’arte al Grand Hotel et des Palmes

Il 18 e 19 aprile, presso il Grand Hotel et des Palmes di Palermo, si svolgerà un evento dedicato alla valutazione di opere d’arte e oggetti di valore. Un gruppo di esperti del settore sarà presente per offrire, senza costi, analisi e stime di pezzi di pregio che i visitatori vorranno portare con sé. L’iniziativa si propone di fornire un servizio di consulenza aperto a chi desidera conoscere il valore dei propri beni.

Il 18 e 19 aprile i saloni del Grand Hotel et des Palmes di Palermo ospiteranno una singolare manifestazione: un gruppo di noti esperti di mercato dell’arte sarà a disposizione del pubblico per valutazioni gratuite di opere d’arte, oggetti di pregio e da collezione. Tra gli esperti coinvolti ci.🔗 Leggi su Palermotoday.it Horror Wins Big At the Oscars | The Beauty, Buffy & Janelle Monoe Updates | Horror Week Ep 33 Notizie correlate Dagli studi tv di Canale Nove all'Hotel delle Palme, gli esperti "Cash or trash" alla ricerca dei tesori d'arte palermitaniIl 18 e 19 aprile i saloni del Grand Hotel et des Palmes di Palermo ospiteranno una singolare manifestazione: un gruppo di noti esperti di mercato... Arte Fiera 2026: Grand Hotel Majestic “gia Baglioni” celebra l’arte contemporanea con la mostra di RIl Grand Hotel Majestic "già Baglioni" di Bologna si trasforma per l’occasione di Arte Fiera 2026 in una galleria d’arte contemporanea con... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Dagli studi tv di Canale Nove all'Hotel delle Palme, gli esperti Cash or trash alla ricerca dei tesori d'arte palermitani; Capitolium Art in trasferta alla ricerca di tesori; Da 2.500 a 70 mila euro, l’Adorazione dei pastori illumina l’asta di Capitolium Art; Capitolium Art porta a Palermo il grande rito delle valutazioni: tesori nascosti tornano alla luce. Pieno di like per lo scatto nella cittadina e sul balcone del Grand hotel des Iles Borromées - facebook.com facebook