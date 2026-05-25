Terzo sold out e standing ovation per Gualazzi il sindaco Zattini | L' Auditorium si conferma un unicum

Gualazzi ha concluso il concerto con il terzo sold out e quattro bis, ricevendo due standing ovation e applausi continui. Lo spettacolo, durato oltre due ore, ha visto un pubblico molto entusiasta che ha applaudito con calore. Il sindaco ha commentato che l’Auditorium si conferma un luogo unico. L’evento ha visto la partecipazione di molte persone, che hanno mostrato grande apprezzamento per la performance dal vivo.

Oltre due ore di musica dal vivo, quattro bis, doppia standing ovation, applausi scroscianti e un entusiasmo strabordante da parte di tutto l’Auditorium. Si è chiusa così la terza serata inaugurale del nuovo Auditorium Conad Città di Forlì, con la performance di Raphael Gualazzi e il tutto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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The BEST Standing Ovations of The Voice 2026 (So Far)

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