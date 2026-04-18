Innovazione sociale | nuovi fondi per Comuni e Terzo Settore

Un nuovo bando da 10 milioni di euro è stato annunciato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, destinato a Comuni e organizzazioni del Terzo Settore. La priorità del finanziamento è la valutazione dell’impatto sociale e la collaborazione tra enti pubblici e soggetti non profit. Questa iniziativa mira a sostenere progetti che promuovano innovazioni sociali e rafforzino il ruolo delle comunità locali.

Un bando da 10 milioni del Dipartimento della Funzione Pubblica punta su valutazione dell’impatto sociale e coproduzione con il Terzo Settore. Un bando strategico per la pubblica amministrazione. Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha lanciato un nuovo avviso pubblico dal titolo “Innovazione sociale e impatto delle politiche”, con l’obiettivo di rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali italiani. L’iniziativa si inserisce in un percorso di modernizzazione della pubblica amministrazione, introducendo un elemento chiave: la valutazione dell’impatto sociale delle politiche pubbliche. Il bando dispone di una dotazione complessiva di 10 milioni di euro ed è rivolto ai Comuni capoluogo di provincia e alle Città Metropolitane.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Innovazione sociale: nuovi fondi per Comuni e Terzo Settore E31: Janice Shade: How Community Capital Moves Money from Wall Street to Main Street Notizie correlate Cascina, nuovi contributi per gli enti del terzo settore attivi nel socialeCascina (PI), 10 febbraio 2026 – Anche quest’anno gli Enti del terzo settore possono presentare la domanda, (entro il 27 febbraio) per ottenere un... Torino, 4 ex scuole dell’infanzia affidate al terzo settore: nuovi spazi per l’inclusione sociale e contrasto alla povertà educativaA Torino quattro ex scuole dell’infanzia comunali, chiuse negli ultimi anni anche per gli effetti del calo demografico, saranno riutilizzate per... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: La Basilicata approva una legge organica sul Terzo settore; Terzo settore, dalla Regione un piano triennale da 700mila euro: Più forza a volontariato e reti locali; Volontari@Work 2026, cresce il Premio nazionale del volontariato di competenza; Bando INAIL 2025/2026. Basilicata, c’è la legge sul Terzo settore. Ma non ci sono i fondiIn Basilicata entra in vigore l'8 aprile la legge sul Terzo settore. Nata dal basso, approvata all'unanimità. Il nodo resta il finanziamento. vita.it «Nella manovra segnali positivi, ma non basta. Più fondi al sociale»«Pace, lavoro, coesione sociale». Sono le tre parole chiave che Giancarlo Moretti, neoeletto portavoce del Forum del Terzo Settore dopo una lunga militanza nel Movimento cristiano lavoratori, pensa ... avvenire.it Terzo Settore, rendiconto per cassa aggregato: i chiarimenti per gli enti sotto i 60 mila euro Circolare MLPS: dal 2026 il modello E per ETS sotto 60mila euro, con chiarimenti su tempi e deroghe Autore: Martina Giampà Nei chiarimenti diffusi con la circolare n. - facebook.com facebook