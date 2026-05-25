Terzo appuntamento con le conversazioni letterarie READY-MADE Questo non è un libro… è? alla biblioteca Bonincontro
Giovedì 28 maggio, alle ore 18, alla biblioteca sociale “Marilia Bonincontro” di Chieti Scalo, terzo appuntamento con il progetto di conversazioni letterarie “feat Marcel Duchamp - René Magritte, READY-MADEQuesto non è un libro. è?”. Ospiti del secondo appuntamento saranno Paolo Di Bartolomeo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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Venerdì 29 maggio 2026 si terrà il terzo appuntamento del progetto Connessi con Consapevolezza, promosso dal Comune di Budoni e finanziato dalla Regione Sardegna. Consulta l’avviso per ulteriori informazioni https://comune.budoni.ss.it/notizie/35 facebook
Quale sarebbe una buona idea per un secondo appuntamento? reddit
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