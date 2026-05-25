Terzo appuntamento con le conversazioni letterarie READY-MADE Questo non è un libro… è? alla biblioteca Bonincontro

Da chietitoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì 28 maggio, alle ore 18, alla biblioteca sociale “Marilia Bonincontro” di Chieti Scalo, terzo appuntamento con il progetto di conversazioni letterarie “feat Marcel Duchamp - René Magritte, READY-MADEQuesto non è un libro. è?”. Ospiti del secondo appuntamento saranno Paolo Di Bartolomeo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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