Alla biblioteca Bonincontro secondo appuntamento del progetto conversazioni letterarie

Il 21 maggio alle 18 si svolgerà alla biblioteca sociale di Chieti Scalo il secondo incontro del progetto di conversazioni letterarie intitolato “feat Marcel Duchamp - René Magritte, Ready MadeQuesto non è un libro… è?”. La biblioteca, gestita dal Comune di Chieti tramite una società sociale, ospiterà l’evento che si inserisce in una serie di appuntamenti dedicati alla discussione e all’approfondimento di temi letterari e artistici. Questa iniziativa si terrà nella sede di via della Resistenza.

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