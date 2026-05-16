Alla biblioteca Bonincontro secondo appuntamento del progetto conversazioni letterarie

Da chietitoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 21 maggio alle 18 si svolgerà alla biblioteca sociale di Chieti Scalo il secondo incontro del progetto di conversazioni letterarie intitolato “feat Marcel Duchamp - René Magritte, Ready MadeQuesto non è un libro… è?”. La biblioteca, gestita dal Comune di Chieti tramite una società sociale, ospiterà l’evento che si inserisce in una serie di appuntamenti dedicati alla discussione e all’approfondimento di temi letterari e artistici. Questa iniziativa si terrà nella sede di via della Resistenza.

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Giovedì 21 maggio, alle ore 18, alla biblioteca sociale “Marilia Bonincontro” di Chieti Scalo, affidata dal Comune di Chieti a Chieti Solidale srl, secondo appuntamento con il progetto di conversazioni letterarie “feat Marcel Duchamp - René Magritte, Ready MadeQuesto non è un libro. è?”. Ospiti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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