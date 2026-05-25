Terza proiezione Opinio Rai Venturini verso la vittoria al primo turno

Le proiezioni di Opinio e Rai indicano che Simone Venturini, candidato del centrodestra, potrebbe vincere al primo turno. I dati raccolti finora confermano questa ipotesi, contrariamente alle aspettative basate sui sondaggi e sulle sensazioni della vigilia.

Sia i dati reali sia le proiezioni stanno confermando l'ipotesi di una clamorosa (alla luce dei sondaggi e delle sensazioni della vigilia) vittoria di Simone Venturini, candidato del centrodestra, al primo turno.La terza proiezione OpinioRai, con copertura del 23%, vede Venturini al 51,9% e. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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