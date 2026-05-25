Alle 15 si sono chiuse le urne in 50 dei 600 Comuni veneti coinvolti nelle elezioni per il sindaco. È iniziato lo spoglio delle schede. In uno dei Comuni, nella prima proiezione di Opinio per Rai, Venturini ottiene il 50,7% dei voti, mentre Martella si ferma al 37%. I dati riguardano le preferenze espresse dagli elettori in questa fase preliminare. Restano ancora da conoscere i risultati ufficiali e le percentuali finali.

Elezioni, chiuse le urne alle 15 per eleggere i candidati sindaco in 50 dei 600 Comuni veneti chiamati al voto e via allo spoglio delle schede: 8 Comuni sono in provincia di Belluno, 12 a Padova, 1 a Rovigo, 6 a Treviso, 3 a Venezia, 10 a Verona, 10 a Vicenza. Di questi, sette (Venezia, Albignasego, Monselice, Castelfranco Veneto, San Bonifacio, Arzignano, Lonigo), sono sopra i 15mila abitanti e per scoprire chi sarà il primo cittadino potrebbe esserci la necessità di attendere il ballottaggio del 7 e 8 giugno. Sono, invece, 11 i Comuni chiamati al voto in Friuli Venezia Giulia. A Venezia affluenza in calo (-6,36%) Nel Comune di Venezia affluenza in calo (-6,36%): 55,87% contro il 62,23% del settembre 2020. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Elezioni Venezia: Venturini 50,7%, Martella 37% nella prima proiezione Opinio per Rai

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ELEZIONI COMUNALI. LA SFIDA DI MARTELLA: «SI PARTE DAL RIPOPOLAMENTO» | 20/02/2026

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