Elezioni Venezia | Venturini 51,9% Martella 38,4% nella terza proiezione Opinio per Rai

Da ilgazzettino.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella terza proiezione di Opinio per Rai, Venturini ottiene il 51,9% dei voti, mentre Martella si ferma al 38,4%. Le urne si sono chiuse alle 15 per le elezioni di sindaco in 50 Comuni veneti, tra cui 8 in provincia. Sono iniziate le operazioni di spoglio delle schede.

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Elezioni, chiuse le urne alle 15 per eleggere i candidati sindaco in 50 dei 600 Comuni veneti chiamati al voto e via allo spoglio delle schede: 8 Comuni sono in provincia di Belluno, 12 a Padova, 1 a Rovigo, 6 a Treviso, 3 a Venezia, 10 a Verona, 10 a Vicenza. Di questi, sette (Venezia, Albignasego, Monselice, Castelfranco Veneto, San Bonifacio, Arzignano, Lonigo), sono sopra i 15mila abitanti e per scoprire chi sarà il primo cittadino potrebbe esserci la necessità di attendere il ballottaggio del 7 e 8 giugno. Sono, invece, 11 i Comuni chiamati al voto in Friuli Venezia Giulia. A Venezia affluenza in calo (-6,36%) Nel Comune di Venezia affluenza in calo (-6,36%): 55,87% contro il 62,23% del settembre 2020. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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