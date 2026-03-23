Ciclo di incontri dedicato a Peppino Impastato al liceo Giulio Cesare la terza proiezione de I cento passi

Si conclude al Liceo Classico Giulio Cesare di Rimini il ciclo di incontri dedicato agli studenti sulla figura di Peppino Impastato, nell’ambito della Giornata della Memoria e dell’Impegno contro le mafie Tre appuntamenti per le nuove generazioni di studenti, chiamati a confrontarsi con la storia di Peppino Impastato. Si concluderà domani mattina nell'aula magna del Liceo Classico "Giulio Cesare" di Rimini il ciclo di iniziative promosso dall'Osservatorio provinciale sulla criminalità organizzata insieme ai Comuni nell'ambito della Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, che quest'anno giunge alla sua trentunesima edizione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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