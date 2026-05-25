Terza proiezione Basile avanti con il 55,7%

Secondo la terza proiezione realizzata dal Consorzio Opinio per la Rai (copertura campione 20%), Federico Basile, sindaco uscente, è in testa con il 55,7% dei consensi, seguito da Marcello Scurria (centrodestra) dato al 28%. Terza Antonella Russo data al 13,5% (centrosinistra). 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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